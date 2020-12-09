2020兩岸企業家峰會年會9日以視訊連線方式在廈門市和台北市同步舉行，大陸全國主席汪洋以視訊方式致詞，表示經濟合作是兩岸關係發展的基礎，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，進一步加大政策落實力度。

新華社報導，汪洋表示，經濟合作是兩岸關係發展的基礎，符合兩岸同胞共同利益。儘管受新冠肺炎疫情衝擊，今年前10個月兩岸貿易額仍實現兩位數增長，充分反映出兩岸經濟合作動力強、潛力大、韌性足。

汪洋強調，中共十九屆五中全會擘畫了「十四五」時期大陸經濟社會發展藍圖，提出了到2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標，這必將為廣大台企帶來重大機遇和長期利多。他稱，將堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、融合發展，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場。

此外，將完善保障台灣民眾福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，進一步加大政策落實力度。

峰會大陸方面理事長郭金龍、副理事長張平等在廈門出席年會，700多位兩岸工商界人士參會。

(工商 )