艋舺青山宮遶境活動上周5至日盛大舉行3天，但卻因整晚的鞭炮噪音引發居民不滿。內政部長徐國勇今日受訪表示，宗教應尋求心靈慰藉，不擾亂他人才是對神明最大尊敬。

上週青山宮舉辦宮廟繞境，包括蔡英文總統及多位藍綠政治人物都到場參與，但因活動燃燒鞭炮爆竹，且甚至直到深夜凌晨還在放炮，不但引起萬華居民困擾，甚至連附近的板橋、三重、大同區等民眾都被影響。許多憤怒民眾紛紛湧入蔡總統、台北市長柯文哲臉書灌爆，痛批擾民、政府都不管。還有民眾表示，自己的小孩被凌晨4點還在施放的爆竹，嚇到整夜嚎嚎大哭，但打電話檢舉根本沒用。

徐國勇回應，信仰很重要，但尊重神明之餘，也要注意社會氛圍，不要影響到人家。宗教應尋求心靈慰藉，不去擾亂他人就是對神明最大尊敬。

而近日台南宮廟進香時，一台滿載鞭炮的小貨車起火，導致一名女童意外喪生事件，徐國勇表示遺憾並指出，這類的車輛上應要有簡單的滅火器材，將會要求警政及消防單位嚴加宣導，也會請民政司及各宗教團體協商。

(中時 )