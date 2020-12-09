貓空纜車就是你的私人觀景臺！迎接2021年，貓纜於12月31日當天，嚴選14部「101煙火之眼」跨年車廂，可從最佳角度遠眺101煙火，搭乘預約採抽籤方式，12月9日起至12月15日期間，只要至北捷臉書活動貼文下方留言，就可參加抽籤！每部車廂收費600元，可乘坐5人(每人120元，一律採全程單程票價，不分年齡及優惠票種，未滿5人仍以5人計費)。此外，配合跨年活動，貓空纜車將延長營運至凌晨2時，與大家一起揮別2020，迎接2021第一道璀璨。

12月31日煙火施放前，14部「101煙火之眼」將分別從纜車動物園站(7部)、貓空站(7部)發車，抵達最適合欣賞煙火的轉角二站至指南宮站間；煙火施放期間，全線均將放慢行駛速度，讓大家能夠盡情從海拔260公尺的高空遠眺絢爛花火。

至於票價方面，「101煙火之眼」每部車廂為600元，最多可坐5人，未滿5人仍以5人計費。舉例來說，陳先生一家4口從纜車動物園站搭乘「101煙火之眼」前往貓空站，欣賞煙火後，再從貓空站搭乘纜車下山，總票價為1,080元(600元＋480元=1,080元，回程依實際人數計費)；林小姐及友人共5人，先搭乘纜車從動物園站出發至貓空站，再從貓空站搭「101煙火之眼」下山，總票價為1,200元。(600元＋600元=1,200元)。

12月9日起至12月15日止，至台北捷運臉書粉絲專頁活動貼文下方留下通關密語「＃我要搭貓纜看煙火」，就可以參加抽籤，將抽出14位幸運兒，分別於纜車動物園站(7位)、貓空站(7位）搭上「101煙火之眼」(請於12月31日23時前至詢問處報到並現場繳費，逾時不候)，每位幸運兒可自行邀約三五好友、家人、情人共同搭乘。101煙火之眼不分一般及水晶車廂，車廂安排視現場營運狀況而定，如天候不佳影響視野，仍將依照原定計畫發車。

109年12月31日16時至110年1月1日凌晨1時，纜車動物園站旁廣場、貓空站木棧景觀平臺均有跨年市集，包括文創手作、親子遊戲、美食等數十個攤位；自動物園站搭乘「101煙火之眼」的民眾，看完煙火後，可至貓空站外市集買杯熱飲，俯瞰大臺北地區夜景；從貓空站搭乘「101煙火之眼」的民眾，則可於傍晚時分悠閒逛市集再乘車上山，品嘗在地美食、好茶，飽餐一頓再觀賞煙火，迎接2021年。

此外，配合跨年活動，貓空纜車將延長營運，凌晨2點發出末班車，視現場人潮情況至旅客輸運完畢為止，當天22點以後，貓空站及纜車動物園站採合併排隊搭乘，不分一般及水晶車廂。

由於今年遭逢疫情，北捷鄭重呼籲，防疫不放假，請跨年的旅客，務必遵守中央防疫政策，進入車站及搭車均須全程佩戴口罩。為因應跨年搭乘人潮，北捷針對列車車廂及民眾頻繁接觸設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕、廁所馬桶座墊與門把、詢問處窗口桌面、電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，提高消毒頻率。

(中時 )