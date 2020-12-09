「好市邸家」每個週末都有很多民眾換上旗袍體驗復古人力車。（好市邸家市集提供）

「好市邸家」原定今年展期為11月21日至12月13日每週六日，因為好評不斷，「好市邸家」市集策展人紅虹企業總監柯博凱受到台南在地的「森山市集」策展人謝小五邀請，決定於12月19至20日加開場次，與廳長官邸的「森山市集丘之市」聯手規劃「雙官邸市集」，讓民眾感受在台南百年古蹟過聖誕節的魅力。

港星影帝黃秋生，日前率領林柏昇KID、宋柏緯與LINE TV最新的節目《開著餐車交朋友》團隊，至「好市邸家」，黃秋生品嘗了好幾攤台南在地美食，讚賞有佳。「好市邸家」從上個月開展以來，每週現場都湧入滿滿拍照打卡的人潮，已經被網友稱為全台最美，也最有文化底蘊的市集，躍升台南府城的時尚新地標。

柯博凱及知事官邸生活館總監呂賢文表示，「好市邸家」希望能讓更多台灣的好品牌被更多人看見，展現台灣原創在地品牌的生命力，讓人們體驗對於美好生活的態度。

「好市邸家」加碼場也會有重量級品牌生力軍，首周有「糯夫米糕」，帶來台灣最道地最美味的米糕；台南神農街上超級名店「TAIKOO太古百貨」，會帶來暖心熱紅酒特調，現場還有結合電子音樂文化和飲食的「44Bit四四拍電子音樂唱片行」，展現台南式的電子音樂魅力；以及「又又美FOTOSHOP復古相機館」，會替民眾拍下在「好市邸家」的美好瞬間；台南在地美式漢堡店「minimou」會帶來連黃秋生也讚不絕口的煙燻牛胸起司漢堡；台南經典屋台料理「南善食堂」、嘉義人氣仙草「一銀甜品」也會共襄盛舉。而同樣也是百年古蹟，位在育樂街的廳長官邸，也有「小拍子飲品製造所」高人氣品牌攤位，這場全台首創的雙官邸市集，預計又會為台南帶來爆滿的遊客人潮。

除了看古蹟逛市集，「好市邸家」每個週末都有很多民眾換上旗袍體驗市集復古人力車，這次和森山市集聯手加開場次的亮點就是人力車會穿梭在知事官邸的「好市邸家」與廳長官邸的「森山市集」間，坐人力車逛市集。

(中時 )