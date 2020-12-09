◎聲請假處分案遭駁回 中天向最高行政法院提抗告

國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，執照12月11日到期，中天電視聲請假處分，請求暫時准予換照、禁止變更使用52頻位。台北高等行政法院以4大理由認定無急迫性，7日駁回聲請。中天電視公司昨日提抗告，北高行院9日早上檢卷送最高行政法院審理。

◎1-3月壽星看過來!高鐵祭住房優惠再贈半價乘車券

台灣高鐵（2633）持續透過異業結盟帶動國民旅遊風潮，9日宣布攜手60家飯店合作推出「你生日．我招待」壽星住房專案，2021年起，只要是1–3月壽星入住合作飯店，除了可享高鐵「飯店聯票」加購高鐵車票7折起優惠及多重專屬禮遇。

◎震撼彈！君悅驚傳瘦身 砍1成員工

受疫情影響，立足市場30年、全台量體最大的台北君悅酒店決定分階段啟動人力精簡計畫，第一階段以「宣導」方式鼓勵同仁優退，並已以以口頭方式告知同仁優退方案內容，目標「勸退」80人，占員工總數700名的一成，雖非大型解雇，但仍在市場投下震撼彈。

◎周日變天！大陸冷氣團急凍4天 這兩天最冷

受東北季風及南方雲系影響，今、明清晨(9、10日)全台有雨濕涼，北臺灣降雨時間長、雨勢大，氣象專家吳德榮表示，周日下午至下周三(13至16日)另一波東北季風挾冷空氣南下，可能達「大陸冷氣團」14度以下的強度，下周二清晨、夜間及下周三清晨最冷，將創入冬以來最低溫。

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(中時新聞網)