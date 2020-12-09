藝人小甜甜（張可昀）日前被《鏡週刊》爆料到婦幼診所領媽媽手冊，肚皮疑似有喜，臉書感情動態也顯示訂婚，對此經紀人沒把話說死，被認定間接認了懷孕。單身多年的小甜甜，曾分享拜了日月潭的月老廟，成功結緣小5歲宋姓男友。

小甜甜遇到男友前，感情空窗長達6年，她曾在節目《命運好好玩》透露，為了早日尋覓良緣，與姐妹謝忻先後拜了30間廟，從國內到國外幾乎都去過，還是沒遇到適合的對象，某次聽聞身旁女性友人拜完月老後結婚的喜訊，小甜甜決定效法，飛車到南投日月潭的同間月老廟拜拜，不過第一次去只有陰杯。

小甜甜不死心，隔了快2年再度造訪，終於得到月老的允諾，不久後就在朋友的介紹下認識男友，起初並沒抱太大的希望，想不到見面一拍即合，男友甚至主動告白，讓首次被男生表白的小甜甜內心感到窩心又感動。

談及男友的優點，小甜甜說對方年紀雖然比她小，但是很成熟又肯吃苦，願意幫忙分擔生活中的大小事，又給予滿滿的愛，如今傳出懷孕、訂婚喜事，可說是雙喜臨門。

今年4月張可昀（小甜甜）於中時新聞網受訪片段

(中時新聞網)