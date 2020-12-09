英國開始施打新冠疫苗，加上美國另輪紓困方案國會商議順利，利多刺激下KOSPI開漲兩大點後，就保持震盪走高態勢。KOSPI指數暫為2735.88點，上漲34.95點，漲幅1.29%。

在上(8)日韓國首都圈開始實施升高防疫級數2.5級第一天後，市場憂心疫情會一發不可收拾，加上保守投資人先選擇落袋為安，外資帶頭賣超下，也讓KOSPI中止連五日收紅走勢，無法再創歷史新高點。

KOSPI指數早盤在晶片類股帶領下，加上汽車與鋼鐵族群助陣，大盤似恢復重回2750點關卡信心。

三星電子漲2.23%，SK海力士漲近4%。現代汽車漲1.07%，浦項鋼鐵漲1.88%。樂金化學漲0.49%，三星SDI也漲1.45%。網路雙雄Naver漲0.35%，同業Kakao則跌0.27%。另外，生醫族群三星生物製藥跌0.72%，賽特瑞恩也跌0.14%。

最新匯價，目前1美元可兌換1084.55韓元，韓元升值0.85元，尚守住1100韓元匯價心理關卡。

(時報資訊)