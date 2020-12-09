鴻海(2317)集團-廣宇(2328)受惠於轉單效益，以及公司配合集團在車用及醫療領域佈局進入收割，明年業績可望展現強勁成長力道，廣宇表示，營運谷底已過，今年第4季營運可望遠優於去年同期，明年業績可望較今年大幅成長。

廣宇產品為PCB、連接器及線材等，其中PCB產品以智慧音箱及遊戲機相關產品為主，連接器產品則以電腦週邊相關電源線居多，受到新冠肺炎疫情影響，廣宇上半年營運表現不佳，不過進入第3季後，業績逐漸回穩，第3季稅後盈餘2.94億元，超越上半年稅後盈餘為1.74億元，累計前3季稅後盈餘為4.68億元，每股盈餘為0.9元，累計前11月合併營收186.46億元，年減20.46%，廣宇表示，今年第4季獲利將比去年同期好很多。

鴻海集團積極佈局車用等領域，廣宇亦配合集團發展，切入車用及醫療產品，其中車用部分，目前廣宇汽車影音線束產品已開始出貨一般車廠，公司持續開發儀表控制等產品，針對電動車，廣宇開發連接馬達的電池高壓線束、控制車用電子的低壓線束及感測器等產品；在醫療部分，廣宇已開始出貨醫療檢測如心電圖等設備外接式線材。

廣宇表示，車用產品希望能配合集團產業發展腳步，不僅成為集團車用產品主要供應商，亦將搶攻大陸及東南亞地區電動車廠；由於車用及醫療相關產品毛利率較高，有助於提升公司獲利能力。

中美貿易戰及新冠肺炎疫情加速供應鏈轉移，廣宇也成為受惠者，公司正積極進行大陸及東南亞廠區產能配置，未來大陸山東煙台、東莞虎門、江西廠區將配合集團需求供貨，或是出貨非美國地區客戶如歐洲等，東南亞地區的馬來西亞及泰國廠則依客戶需求出貨美國等地區。

展望明年，廣宇表示，公司淡出夏普面板代銷，希望透過聚焦車用及醫療產品，提升高毛利產品比重，帶動獲利成長，明年獲利有機會重到2018年到2019年每股盈餘2元以上水準。

(時報資訊)