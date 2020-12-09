宏正(6277)公佈11月份合併營收自結數為新台幣4.53億元，創今年單月新高，較去年同期成長3%；前11月合併營收自結數為新台幣43.41億元，較去年同期減少6%。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少7%、專業影音產品較去年同期減少3%、USB週邊設備較去年同期成長39%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長7%、亞洲與美洲分別較去年同期減少1%及4%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少9%、專業影音產品較去年同期減少16%、USB週邊設備較去年同期成長13%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期減少1%、15%、7%。

第四季各國政府為維持經濟成長，陸續開標標案，宏正營運逐漸回到往年水準。今年疫情衝擊下，主要專業影音產品皆呈現衰退，其中美洲地區衰退最嚴重，中國則陸續回溫，部分產品受惠遠距需求出貨增加，小幅抵銷衰退幅度，下半年累計營收年減幅度已逐月縮小。

宏正今年處分IC設計股信驊，處分利益除將配發現金股利，也將因應未來併購預作準備，並支應台灣、泰國等地設廠事宜、自動化設置的資金需求，而泰國新廠則仍按計畫進行，預計明年首季試產。宏正5月也併購機櫃廠儀信，儀信每年營收約2億元，併購後，將由宏正主導儀信研發、製造、銷售業務，希望達成營運綜效。

(時報資訊)