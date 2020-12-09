51歲韓國女星金慧善（김혜선，又譯金慧渲）曾演出韓劇《大長今》、《大老婆的反擊》，4年前她梅開三度，嫁給大2歲的企業家李次龍，2年前驚爆她為替第二任丈夫扛債破產，昨(8日)韓國媒體報導，金慧善已和李次龍低調離婚，第3段婚姻再度失敗。

金慧善2007年以《大老婆的反擊》中的糟糠之妻「福秀」在台打開知名度，螢幕形象溫婉的她，感情婚姻之路卻不順遂，先前有過兩段婚姻，1995年嫁給第一任丈夫，2004年再婚，但又告吹，2016年她嫁給交往2年的富豪李次龍，2018年卻爆出金慧善破產。

據知，金慧善和第二任老公離婚時，為了得到小孩扶養權，金慧善一肩扛下前夫身上17億韓元債務（約4422萬台幣），又加上她身上有欠債與欠稅5億韓元（約1300萬台幣），林林種種加起來約負債近7000萬台幣，經過兩次「回生程序」後仍無法和債權人取得共識，最後宣布破產。而所謂回生程序，指的是指法院對經濟困難而面臨破產的人，重新調整個人債務防止破產。

今據《朝鮮日報》報導，金慧善過去在節目上透露，當年她忙著還債甚至還被騙時，透過志願組織的活動遇到第3任老公，2016年兩人結婚，但近期知情人透露，兩人已經簽字離婚，主因跟個性差異有關。

而金慧善先前上節目《蘿蔔泡菜（동치미）》曾談欠債情形，直指：「因前夫的私債，每個月光利息就1600萬韓幣（約47萬台幣）」，她曾為此向律師下跪，拋棄自尊要求對方幫忙，如今又傳3婚失敗，讓人不勝唏噓。

(中時新聞網)