新北市雙城國小前黃姓教務主任執教34年，更是前新北市長朱立倫認證的績優教師，教職生涯末端卻遭校方追殺式逼退，誣指她貪汙郵票，又以多項理由記了2大過、3小過和3申誡，企圖讓她成為不適任教師，黃老師退休提出行政訴訟，並經高等行政法院判決撤銷相關處分，終於還黃老師清白。

據悉，黃老師2001年到雙城國小任教，先後擔任數個重要職務，更因表現優秀而獲獎無數，2013年還從朱立倫手中接過資深優良教師獎牌，2017年間卻遭追殺式逼退，在短短1年間被記了2大過、3小過和3申誡。

本刊調查，黃老師當時任職總務主任，擔負郵票保管職責，她將部分郵票放在手提包中以便隨時取用，卻被校長林美秀遭控貪汙，雖然清點後確認郵票加總並未短缺，林美秀仍將黃老師移送政風室以貪汙究辦，最終認定無相關事實。

但校方沒打算放過黃老師，翻舊帳以2012年採購案，和103學年度材料包、練習簿沒用完，以及105學年度公帑購置的文具短缺過多等理由懲戒她。此外，黃老師訂正社會科考試，都變成「疑涉塗改考卷答案並更改分數，意圖謀利特定學生」，制止學生揮舞剪刀也被認定為不當管教，先後記了她2大過3小過和3申誡。

黃老師最終以特案簽呈退休，對離譜記過行為提出申訴和行政訴訟，高等行政法院審理後，認定校方懲處有不合比例原則的裁量瑕疵，判決應撤銷原處分，「給予適當合於比例的懲戒處分決定，方得彰顯職業倫理與懲戒制度存在之目的與功能。」

承受多時的冤屈終於昭雪，黃老師也鬆了口氣，感謝法院判決還她清白，林美秀則表示，法院判決提及黃老師的「個人問題」，已和教育局法專人員討論，將針對此部分繼續提出上訴。

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(中時新聞網)