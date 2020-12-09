為鼓勵民眾積極投入社區管理維護工作、美化自家居住環境，台北市政府建管處今年舉辦「109年度優良公寓大廈評選活動」，大直知名社區「圓山大觀樓」首度參加評選，即獲得「風華再現組」評選第一名，成為社區管理的最佳典範。

公共安全、社區整體規劃為獲獎關鍵！

圓山大觀樓社區主委蔡協志表示，社區在民國89年就曾榮獲台北市警察局「推行守望相助公寓大廈、社區組織評鑑」的社區第一名，20年後還能再次獲得第一名殊榮，都要感謝全體住戶們齊心維護。蔡協志說明，由於住戶長年來遵守社區的公共安全、配合社區整體規劃，包括從冷氣裝設、停車場管理到垃圾集中處理都有完整規範，營造出安全、舒適的居住環境，也因此在這次眾多優質社區的評選中脫穎而出。

蔡協志主委指出，社區的經營管理關鍵在組織，感謝歷任管委會成員用心呵護家園，讓民國86年落成至今的「圓山大觀樓」無懼歲月，依舊風華再現。蔡協志主委強調，社區長年來和永慶房屋、幸福物業公司、國霖機電、傑康清潔公司及啄木鳥園藝社配合，合作廠商提供其專業所長，不斷的優化社區並提升社區生活品質。

「圓山大觀樓」社區主委蔡協志(圖右)感謝住戶們用心維護，才能在評選中獲得第一名佳績。(圖/建管處提供)

最佳小幫手！永慶房屋協力社區評鑑

永慶房屋中山區店長陳建安表示，「圓山大觀樓」社區屋齡24年、總戶數114戶、樓高16樓，一直都是基隆河沿岸的著名地標。陳建安店長說，感謝管委會邀請永慶房屋今年參與評鑑活動，包括安排訪視動線、協助評選委員接待及維護環境整潔等事宜，這次社區能獲得獎項肯定，永慶團隊也感到與有榮焉。

陳建安店長指出，永慶房屋長期服務「圓山大觀樓」社區，重要活動從不缺席，像是中元普渡活動、社區的區分所有權人會議，以及這次響應社區評鑑。永慶團隊透過帳棚租借、人力支援及相關物資，協助社區活動圓滿舉行，也獲得住戶們一致肯定。

永慶房屋參與社區大小活動，是社區的好鄰居。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋提供帳棚、人力及相關物資，協助社區活動圓滿舉行。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)