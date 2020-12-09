台中地檢查扣口罩機及一批原料，2度拍賣現場多人競標，以208萬元賣出。（翻拍中檢網站／陳淑芬台中傳真）

台中地檢署查獲地下工廠仿冒國家口罩隊，查扣1組「一托二」口罩製造機及大批原料物，經鑑定起拍價為266萬元，今年11月11日首度拍賣，降到193萬仍流標；今天再度拍賣，以155萬元起標，現場有8人領標一路喊價到208萬元賣出，得標的張姓男子低調地說：「是幫朋友買的」。

據了解，口罩機組及原料一批已在今年11月11日拍賣，以266萬元起標，拍賣官現場降至193萬元仍乏人問津。台中地檢署今天再度拍賣，由檢察官張聖傳擔任拍賣官，有8組人領標，由155萬元起標喊價，現場3人競標熱烈，一路喊到208萬元，由張姓男子得標。張姓男子表示，他並不是口罩業者，只是幫朋友從事相關產業的朋友購買的，得標價並未超過在朋友的預算價。

中檢「查扣變價」小組表示，這部口罩機廠牌為豪優公司的「一托二」製造機組，剛在今年8月份出廠，包括有口罩機本體1台及耳帶機2台，機器設備整體外觀維護情況尚可；另大批原物料包括有不織布、耳帶、鼻樑條及包裝袋及紙箱等，箱裝或捆裝等整體外觀維護情況尚可，經鑑價公司鑑定後，起拍價格訂為266萬元。

台中檢調在今年9月間查獲北市地下工廠仿冒國家口罩隊案，黃姓業者在地下工廠生產製造口罩，再偽裝成「台灣優紙公司」產品，自今年7月初起向中部藥局、廠商佯稱是國家隊口罩銷售，已有75萬片口罩流入市面，檢調查扣口罩製造機及大批各式原物料。

(中時 )