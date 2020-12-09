工研院運用研發專長投入科技公益服務，舉辦「2020科技公益經驗分享交流研討會」，邀請慈濟基金會、台塑企業與工研院等代表，一同分享運用科技關懷社會、利用研發能力創新社會公益的成果，希望啟發更多科技公益好點子，將科技的力量延伸到社會需要的角落。

「用科技做公益，讓臺灣更美麗」是工研院社會公益委員會長期以來的重要理念，工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，今年受到疫情影響，許多公益活動也因此暫緩，但工研院仍克服萬難，應用研發的技術服務弱勢、解決急難救助、促進環境保護及增進公共安全衛生。透過科技公益經驗分享交流會的分享，工研院持續扮演公益平台的角色，連結政府機構、企業夥伴、社福團體，整合各方資源，並擴大科技應用能量，讓公益服務更貼近使用者的需求。

慈濟基金會執行長顏博文表示，人道慈悲加上科技智慧，是邁向永續發展最好的結合。在災害救助及人道援助過程中，如何快速且足量地供應乾淨的飲水及熱食，一直是災害救援中重要的課題，慈濟自2012年與工研院合作，透過工研院的專業技術，打造可提供快速、大量、高品質的Qwater淨水設備，因應災區地形快速運送緊急供水；為了提升災區設備使用的機動性，工研院也運用2018年獲得國際獎項R&D 100 Awards肯定的「可攜式紫外線光源UVC LED水殺菌技術」，打造高機動節能淨水設備，讓人人都能喝到潔淨的飲用水。慈濟志工也研發製造第一代大愛餐車，並與工研院共同研發打造出具有模組化設計、多元燃料源、使用太陽能機電系統的第二代「行動廚房」，可於三小時內供應900人使用的餐食，是災害急難救助行動中極具效率，且暖胃、暖心結合人文需求的賑災設備。

台塑企業總管理處組長劉耀文則分享台塑企業的「Formosa樂活圈環境永續公益經驗」，Formosa樂活圈是台塑企業2013年提出的專案，以「圈」的概念，發展環境永續、社會參與及樂活意象等主軸，將企業廠區周邊在地資源，如社區、小農、商家及地方政府等整合起來，形成一個共榮圈，共同來促進地方發展。

工研院也分享多項投入公益服務的科技創新應用，包含為解決塑膠玩具垃圾的問題，以「NIR Raman技術」量測分析塑膠玩具材料，經光學分選、材質評估再製，變成可再次加工利用的二次原料，並攜手玩具圖書館協會及台塑企業，規劃設置塑膠再生示範場域，讓廢棄塑膠玩具二次再利用，減少地球廢料。

關注銀髮族健康樂活需求，工研院並以薄膜光學技術開發「光療貼布儀」，導入關西華光基金會、新竹慈牧全人關懷協會與新竹天主教秋霖園多元日照中心等照護機構，讓長輩體驗光療服務，感受泡溫泉般舒暢的感覺，成為復健活動項目之一；在青少年輔導關懷上，與青少年安置輔導機構「飛夢林青年咖啡館」合作，協助導入「香花多層萃技術」，開發飲品與相關產品，協助弱勢青少年學習專業技能，扶助教育家庭失功能的孩子重回正常人生軌道。

(工商 )