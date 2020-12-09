法國下一代超級核航母

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）8日宣布，要打造新型核航母，並應該能在2038年發揮戰力，以及時取代現有的「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle，R91）。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）與《防務新聞》（Defense News）報導，馬克宏是在造訪負責設計，並供應核動力蒸汽系統與服務的法瑪通 （FRAMATOME）公司時宣布的。他說，「戴高樂」號將在2038年退役，而這也正是他決定打造新一代核航母的原因。

而據路透報導，在初步研發階段，法國打算砸12億美元（近340億台幣）。而法國當地媒體則報導，新航母可能花費超過60億美元（近1,700億台幣），不過法國官員都不願證實。

法國下一代超級核航母預計在2038年即時取代現有的航母「戴高樂」號。（路透）

下一代航母（Porte Avion Nouvelle Generation，PANG）將遠比「戴高樂」號長，而且重得多。它長990英尺（近302公尺）、寬130英尺（近40公尺），排水量達7.5萬噸。此外，新航母預定2025年開建，2036年開始海試，並於2038年服役。

(中時新聞網)