9日施工地出現1台水車。（陳彩玲攝）

台鐵瑞芳至猴硐端搶修工程邁入第6天，邊坡已明顯看到變化，第二階鋼軌樁已施打完畢，台鐵工務處宜蘭工務段長李建勳表示，最上方邊坡正在加蓋帆布，避免雨水繼續沖刷，未來要先刷坡，再施打最後一層鋼軌樁，此外，又再投入8台石斗車清運土石，全力朝13日通車努力。

李建勳說，由上往下第二階鋼軌樁已打設完成，目前總計施打約150根鋼軌樁，最上方邊坡經工程師收測已達標準值，目前開始加蓋帆布，避免雨水沖刷，接下來要施作最後一層鋼軌樁。

台鐵瑞芳至猴硐端搶修工程邁入第6天，最上方邊坡正在加蓋帆布，避免雨水繼續沖刷。（陳彩玲攝）

土石清運方面，李建勳指出，截至今早8點已清出217台石斗車，約4340立方公尺土石，目前暫置場往前推移到雙溪、貢寮間，放置在台鐵局土地上，有效縮短清運距離，也不對地方環境造成污染，而8日增設抽水機，已順利把工區多餘積水抽出，之前裝卸一輛石斗車須花費近80分鐘，現已縮短至40分鐘。

但台鐵局不斷稱工區內水量過多，9日卻在施工地出現1台水車，對此，李建勳表示，因積水排除後，地面變成泥砂難以清除，因此加派水車加水稀釋，以利抽水機運轉，並增派大型抽水機協助，他強調，泥狀現象若2台抽水機無法應付，會再投入抽水機。

此外，有媒體報導，猴硐邊坡滑落早有徵兆，11月30日有電桿已經嚴重歪斜偏移，有區間車通過時冒出火花，對此，李建勳說明，當時確實有邊坡滑動造成電力桿偏移，有不斷和宜蘭電力段合作克服，讓電車中心線達到可通車範圍值，全依台鐵局SOP進行，只要司機員通報，相關單位會出動到現場調整，所有路段皆在符合標準規範下通行。

(中時 )