韓職Kiwoom英雄年僅25歲的游擊重炮金河成今年要挑戰大聯盟，他也是國際球員排名第1的好手，目前已經正式申請入札，消息一出立刻引起大聯盟各隊關注，藍鳥隊他相當有興趣，今日傳出藍鳥韓籍王牌投手柳賢振與他一起吃飯，由同鄉前輩的立場遊說希望金河成加入藍鳥。

ESPN在韓職的記者Daniel Kim在推特上透露，柳賢振最近與金河成一起吃晚餐，柳賢振還說，「如果能跟金河成在同隊打球會很開心。」此外助理總經理斯漢(Joe Sheehan)對金河成印象很好，「他在KBO拿到很好的成績，我在休季期間高度關注這名內野手。」

加拿大《TSN》記者米歇爾（Scott Mitchell）則在推特上指出，雖然藍鳥一定對金河成有興趣，但不確定這位25歲新秀是否為藍鳥的「頭號目標」，從各個角度來看金河成相當完美，年紀輕又能守二壘、三壘、游擊，多功能性提升它的價值。

金河成在韓職已經打了7年，今年長打火力激增，138場比賽敲出163支安打，其中有30轟、109打點，打擊率0.306、長打率0.523，更難能可貴的是他能守二壘、三壘、游擊，拿過2次游擊金手套。除了藍鳥以外，運動家、遊騎兵、老虎、費城人也傳出有興趣，在明年1月1日前各隊都可競標。

(中時 )