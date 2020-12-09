⚽️ 13' Ronaldo

⚽️ 20' McKennie

⚽️ 52' Ronaldo



ℹ️ Barcelona 0-3 Juventus #UCL pic.twitter.com/JUQMou25st — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2020

歐冠聯賽眾所矚目的巴塞隆納、尤文圖斯對決，9日以尤文的勝利作收，踢進兩球的當家球星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)賽後表示，他從來沒把對手梅西(Lionel Messi)看做敵人，他們之間其實是友好的關係。

C羅說：「我說過我跟梅西一直都保持良好交情，畢竟我10多年來與他分享獎座。我從沒視他為宿敵，他和我同樣不斷努力貢獻球隊，我們之間處得很好。如果你們去問他，我肯定他的答案也是一樣。同時我們都明白，大家只是想製造對立，好讓比賽更刺激。」

上半場第12分鐘，C羅走左路攻到禁區被對手絆倒，裁判立即判罰12碼，C羅親自操刀踢進全場第1分。接著馬凱尼(Weston McKennie)第20分鐘在球門區接獲隊友傳中再下一城。第51分鐘，巴薩又被抓到手球，尤文仍是派C羅上去穩穩罰進。

這是巴薩在歐冠小組賽主場38連勝以來的首敗，C羅單場攻進2球，將生涯與梅西對決的進球數追到21比22。這也是兩人相隔兩年多再度對決，小組賽前一場交手C羅因為新冠肺炎未癒而缺陣(巴薩勝)。最後尤文以G組第1、巴薩第2雙雙晉級16強。

梅西今年8月曾想動用脫逃條款離開巴薩，但撞上新冠疫情導致條款失效。C羅對此表示：「梅西還是一樣厲害，巴薩也還是巴薩。每支球隊都會有低潮，我確信他們會走出來的。」

(中時新聞網)