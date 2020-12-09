陸媒《環球時報》9日引述俄羅斯新聞社報導，「馬達西奇公司的中國投資者已申請國際仲裁」，因烏克蘭違反與中國的《相互保護投資協定》，烏克蘭航空發動機巨頭馬達西奇公司的中國投資者，已對烏克蘭政府提出國際仲裁，要求後者賠償35億美元。

俄新社報導，馬達西奇公司股東之一DCH集團新聞處消息顯示，馬達西奇公司的中國投資者已告知烏克蘭政府，根據烏克蘭政府與中國政府簽署的關於鼓勵和相互保護投資的協定，對烏克蘭提出國際仲裁。報導稱，中國投資者聘請了3家國際律師事務所，旨在換回在烏克蘭的損失。

今年8月4日，北京信威科技集團股份有限公司發布消息稱，其子公司北京天驕（Beijing Skyrizon）與DCH集團聯合向烏克蘭反壟斷委員會提交了收購馬達西奇公司股份的申請。但據烏克蘭媒體報導，烏克蘭反壟斷委員會拒絕了這一申請。烏克蘭總統澤連斯基稱是根據所謂「地緣風險」做出上述決定的，並指示政府官員保護烏克蘭的經濟利益，評估在出售戰略企業，尤其是馬達西奇公司股份上受到的影響。

有分析認為，烏克蘭取消收購交易是迫於美國壓力。今年8月，美國國務卿蓬佩奧曾向烏克蘭總統澤連斯基表達了對中國計畫收購馬達西奇公司的關切。

資料顯示，馬達西奇公司是烏克蘭唯一專門生產飛機發動機的企業，早在蘇聯時期，它的產品就出口到90多個國家，有「蘇聯航空工業的心臟」之稱。這幾年，中國投資者和合作企業眼見馬達西奇公司業績不佳，破產在即，於是產生收購想法。在上述交易案發生前，中國公司已收購該企業超過50％的股份。

馬達西奇公司總裁博古斯拉耶夫曾表示，除購買股份之外，中國企業還承諾在兩年內對該公司工廠投資2.5億美元。在馬達西奇工廠的股份出售之後，一些專利仍將歸烏克蘭所有。

俄政治和經濟學家杜德恰克評論認為，基輔叫停收購的舉動可能意味著摧毀一家有前途和機遇的企業。他說，像馬達西奇這樣的企業不可能不引起投資者興趣，但烏克蘭當局沒有看到外國投資對其國民經濟的幫助以及提高工業效率所帶來的希望之光，以犧牲烏克蘭企業為代價來討好美國。

(中時 )