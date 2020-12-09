散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰

力晶旗下力積電今登興櫃。（翻攝鉅亨網站）

力晶旗下晶圓代工廠力積電今（9）日登錄興櫃交易，早盤以31.1元開出，最高一度衝上84元，較認購價26元高出2.2倍，截至上午11點35分暫報55.2元；至於11月營收創同期新高的晶圓代工二哥聯電，今股價拉回整理、約在49.5元上下震盪，與力積電掀比價效應，雙方股價仍有5元差距，聯電暫居下風。

2012年力晶因財務危機股票下市，讓27萬小股東慘套，如今在創辦人黃崇仁帶領下，歷經8年的努力大復活，成功轉型晶圓代工廠，償還銀行上千億元債務，並把力積電從力晶分割出來，三度增資至310億元台幣，今天登錄興櫃交易，明（2021）年下半年轉為上市。

力晶從負債、下市、償還債務、到轉型上市，歷經8年時間重返資本市場，過程曲折且充滿驚奇，此次重新出發備受外界矚目。

持有力晶股票的小股東也一掃陰霾，早期組成「力晶上市自救會」粉絲團，昨也改名為「力晶同樂會」，並表示原始股東成本60元以下都獲利。還有人留言說「原先有力晶的股票，放了10年左右剛剛打去證券公司問營業員，他說我有力積電的股票 ，真是感動。」

力積電今年上半年合併營收222.3億元，毛利率達25％，營業利益率13％，稅後淨利20.3億元，每股淨利0.65元。力積電累計前10個月合併營收377.94億元，與去年同期相較成長83.8％。

黃崇仁日前表示，全球晶圓代工產能不足會持續到2022年之後，原因包括需求成長率大於產能成長率，且包括5G及人工智慧（AI）等應用將帶動更多需求。然而建造新晶圓廠成本高昂且至少花費三年時間，期待新產能緩不濟急，產能吃緊已經到了客戶會恐慌的情況，力積電此時提出重新掛牌上市的時機正好。

(中時新聞網)