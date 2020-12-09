新北市三重國民運動中心傳出猥褻案件，一位柯姓成年男子在熱水池中搭訕一位14歲的少年，光天化日下大膽尾隨少年入淋浴間，強塞下體入少年口中，企圖硬上未遂，少年逃出後對著垃圾桶猛吐出異物感。新北市地檢署昨（7日）依強制猥褻及性交罪嫌將其起訴。

據了解，檢警調查8月1日下午5時，柯姓男子在新北市三重國民運動中心的熱水池中遇見14歲的少年，期間多番要求少年與他進行肢體接觸，包括握手及擁抱，更是一路緊跟至冷水池中，出言欲幫少年按摩時，趁機強拉少年的手摩擦自己的下體。

這還沒完，柯男還偷看少年上廁所，強押少年進入淋浴間，將下體強塞入其口中，逼迫少年替他口交，還意圖硬上，最終因不舉而未得逞。少年掙脫魔爪後抱著垃圾桶猛吐，並向救生員求助說：「我不想身上有他的東西」等語，案經家人報警後，依法送辦。

對此，柯男辯稱為雙方合意，但檢方不甩，昨依強制猥褻罪及性交罪將其起訴，並向法官建議依兒少法等規定加重刑期。

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(中時新聞網)