台南科學園區發展帶來人口增長，善化區蓮潭里居民爭取設立新國中，經過大半年討論，台南市長黃偉哲9日宣布，確定會由市府在蓮潭里LM區之小新國小分校用地設立國中。市府將編列4.3億元經費，再尋求教育部以及科技部的協助，預估2023年完工。

立法委員郭國文9日協同市議員林志展，邀請台南市長黃偉哲與南科管理局副局長鄭秀絨、教育部國教署副組長蕭奕志、教育局副局長吳國珉召開記者會，宣布蓮潭里新設國中定案。

黃偉哲表示，南科發展迅速，原有規畫趕不上發展速度，生活機能趕不上南科園區發展，也會影響未來的發展。黃偉哲說，目前確定市府在小新國小分校之學校用地設置，土地部分市府處理，而學校建築部分由教育部補助，而初期的營運經費可由科技部來協助，未來南科鄰近的朋友可以不用擔心兒女教育的問題，而能安心工作。

蕭奕志表示，教育部8日在郭國文委員總質詢後，已加速研擬地方新興教育區學校設置經費補助的方案，將南科新興教育區列入補助方案的考慮中。鄭秀絨則說，因此對於市府增設國中所需的經費，科技部是考慮可以協助部分經費補助。

吳國珉則強調，新設立的國中占地約兩公頃，初步以國中小聯合的方向來規畫，暫設國中18班、國小12班的，教育局將積極籌畫，讓新設國中小完善。

郭國文也補充說明，在《科學園區設置管理條例》第10條就提到，園區達一定規模時就需設立雙語學校，因此，未來除了新設學校外，實驗中學也需要增班，園區周遭也需要國際學校，未來新的國中也需要設定雙語教學，以達蔡總統2030雙語國家目標。

(中時 )