近日台北市明倫社會住宅因3房型租金達4萬，被外界認為太貴，台北市長柯文哲出面喊話要中央明訂租金統一標準。內政部長徐國勇今日受訪表示，自己不批評，但中央政策很清楚，就是市場平均租金8折。

針對社宅租金過高，引發民怨一事，柯文哲日前表示，現在台北市除了地方外，中央的住都中心也都有在蓋，既然如此，就不要有2種收費標準。與其一直講台北市府訂價過高，那中央就訂一個全國統一的收費標準。

徐國勇回應，中央的政策就是市場租金的8折，若是弱勢民眾，就是64、65折，讓他們住得起、住得好，也希望把社會住宅公開透明化，讓售估市場平衡。

徐國勇說，社宅目標是自主興建12萬戶、包租代管8萬戶，要照顧到都市打拼的年輕人、剛結婚的年輕夫婦、弱勢家庭，所以一開始的時候就訂得很清楚，一般8折、弱勢64、65折，中央很早就把標準訂在這，也包括包租代管、租金補貼。

徐國勇表示，有關禁止售屋紅單轉讓一事，內政部已經準備要修《平均地權條例》，禁止此類狀況發生，還沒開始蓋就出售紅單的狀況會嚴加處罰，未來也會不定期、無預期的去查察這類的銷售狀況。

徐國勇說，住是很大一部分的消費支出，一般人的收入很多都用在居住的問題上，所以若能解決，年輕人可支配的費用就能增加，那可以提升結婚率，也讓年輕人比較敢生。

(中時 )