Google年度搜尋快速竄升政治人物

Google 今（9）日公布台灣2020年度搜尋排行榜（Year in Search），「美國總統大選」及「武漢肺炎」分別獲得關鍵字總榜及快速竄升議題的第一、二名，至於即將卸下的美國總統川普雙雙拿下年度快速竄升人物、快速竄升政治人物搜尋榜首，碾壓藝人羅志祥和衛福部長陳時中。

2020年全球政經局勢受矚目，年度關鍵字：「美國總統大選」。

今年排行榜總榜反映出台灣網友關心全球政經局勢，「美國總統大選」成為年度快速竄升關鍵字第一名，「川普」亦名列第九，並登上快速竄升人物排行榜第一名。

而COVID-19疫情持續影響至今，無疑是今年最受關注的焦點之一，除了「武漢肺炎」獲得總榜第二名外，各級政府機關隨之推出的經濟振興方案，如「動滋券」、「藝FUN券」也分占第三、六名。

此外戲劇仍是台灣網友搜尋的一大重點，韓劇「愛的迫降」與「夫妻的世界」分別以新穎題材及刺激的劇情創造話題，而陸劇「以家人之名」則以無血緣關係的家人彼此扶持為主軸，溫馨、療癒的劇情也掀起一股追劇熱。

疫情延伸議題關注度高，「威力彩開獎」、「日環食」亦引發討論熱潮。

除台灣與美國大選外，疫情及延伸的防疫、振興措施如「口罩預購」、「安心旅遊補助」及「勞工紓困貸款」等，可說是大家今年特別關切的重點。

而在疫情嚴峻期間，停靠日本並引起全球關注的「鑽石公主號群聚感染事件」，也成為網友們搜尋的焦點之一。

此外，今年幾項重大的民生、天文話題亦榜上有名：七月時威力彩頭獎獎金一度累積突破30億，引發民眾投注熱潮，讓「威力彩開獎」登上快速竄升議題第三名；而六月時難得一見的天文現象「日環食」，由於在台灣要到西元 2215年才能再次觀測到同樣的現象，因此引起民眾觀日風潮並帶動搜尋，成為快速竄升議題第六名。

總統、立委選舉及疫情相關政策引發熱議，帶動政治人物搜尋熱度。

今年適逢台灣總統、立委選舉與美國總統大選，加上COVID-19續蔓延，政府機關釋出之配套措施及政策關注度高，進而帶動相關政治人物搜尋熱度，也使得快速竄升人物與政治人物榜單重複性比以往都來得高，共有七名政治人物同時登上雙榜。

第十屆立委選舉候選人如「吳怡農」、「蔡宜芳」及「陳柏惟」皆上榜，而行政院政務委員「唐鳳」、衛福部長「陳時中」則因協助推動防疫有成，也成為台灣網友熱烈討論的話題人物。此外，榜單亦顯示台灣網友對國際政治局勢的關心，除了美國總統候選人「川普」和「拜登」外，北韓領導人「金正恩」的動向也受到網友熱切關注。

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