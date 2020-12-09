周三台股開低走揚震盪，最高達14421.04點，再寫新紀錄，14400入囊中物，台股的「造山運動」不停歇，呈現一山比一山高，見關不是關的現象。甩開10月股市壟罩在美國總統大選的不確性後，11月美國迎接新主人、新冠疫苗也接連傳出好消息，台積電高峰延綿，與台股掀新頁。台積電12月2日淺嚐500元關，12月4日也站穩向前邁進。大盤12月3日首登萬四、12月4日站穩萬四向上，在12月8日寫盤中、收盤新高點，分別為14367、14360.4點，已連6天刷新盤中高點、連4天刷新收盤高點。截止周二，今年以來指數漲幅達19.7%，11月1日來上漲1795.08點或14.28%。

11月9日美國總統候選人拜登勝選在即，單日外資買超212億元，排史上第26大；11月16日疫苗再告捷、RECP成軍，單日外資買超228.70億元，更名列第15大；11月18日外資再度回頭買超211.41億元，排27大；然11月30日MSCI三大權重調降盤後生效，單日外資賣超332.83億元，苦列外資單日賣超第11大，而11月外資單月買超1090.18億元，仍登2004年以來第17大。12月的外資動向則反覆無常，本周兩個交易日一買一賣，12月截止8日，外資共買超85.22億元，今年來共賣超5873.89億元。

單日成交部分，11月30日MSCI三大權重調降，當日尾盤成交破逾千億元，單日成交值爆出3835.83億元，成為史上最大；12月7、8日台股頻頻創高，成交值也寫下第4、12大的成績。

台股自11月2日起漲點至周二(12月8日)期間，外資買賣超張數來看，日月光投控(3711)以15.75萬張奪外資最寵愛，元大金(2885)也獲外資買超逾15萬張排第二，華邦電(2344)、旺宏(2337)則以13.6萬張、12.75萬張名列季軍、第六位。傳產的中鋼(2002)、長榮(2603)均獲外資買超超過12萬張，擠進前五名，逾十萬張為彩晶(6116)、新光金(2888)；外資買超逾4至12萬張，依序為開發金(2883)9.08萬張、欣興(3037)7.61萬張、國泰金(2882)7.45萬張、鴻海(2317)7.03萬張、仁寶(2324)7.01萬張、台新金(2887)7.00萬張、正新(2105)6.72萬張、友達(2409)6.13萬張、中信金(2891)6.03萬張、南亞科(2408)5.84萬張、台塑(1301)5.77萬張、京元電子(2449)4.55萬張、富邦金(2881)4.40萬張、佳世達(2352)4.29萬張、第一金(2892)4.22萬張、中纖(1718)4.12萬張。

隨後2.5萬至4萬張的則為台化(1326)、南亞(1303)、遠東新(1402)、寶成(9904)、台塑化(6505)、台積電(2330)3.21萬張、臺企銀(2834)、世界(5347)、國巨(2327)2.71萬張、中鴻(2014)。其中聯發科(2454)獲買超1.61萬張。

反之，外資賣超部分，與面板雙雄友達不同調的群創(2481)遭賣超20萬張居前，其次為爭奪市值第六的聯電(2303)遭賣超12萬張，長榮航(2618)、宏碁(2353)、台泥(1101)皆賣超6萬張以上；爾後超過2萬張個股則為大同(2371)、台灣高鐵(2633)、緯創(3231)、中壽(2823)、晶豪科(3006)、工信(5521)、玉山金(2884)、聯強(2347)、福懋(1434)、建準(1434)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)。其中大立光(3008)也遭賣超530張。

而外資買超逾1萬張個股之期間漲幅來看，矽統(2363)84.07%聲勢稱霸，中美晶(5483)、南電(8046)漲59%、56.52%獲亞季軍頭銜，環球晶(6488)、凱美(2375)、華邦電(2344)、南亞科(2408)亦漲逾5成，而漲幅超過2成依序為合晶(6182)、大成鋼(2027)、台玻(1802)、彩晶(6116)、佳世達、長榮(2603)、世界、茂矽(2342)、漢磊(3707)、台達電(2308)、國巨、旺宏(2337)、友達(2409)、晶電(2448)、正新(2105)、新興(2605)、誠美材(4960)、智邦(2345)、寶成(9904)、欣興(3037)、明基材(8215)、台積電(2330)漲21.01%、日月光投控、中鴻(2014)、瑞軒(2489)、陽明(2609)。漲幅超過2成且獲外資青睞買滿手股有30檔，其中半導體股占12檔，電子零件占4檔。而鴻海(2317)期間亦漲13.03%、聯發科漲5.79%，遭賣超的聯電則強漲66.33%、大立光也漲13.71%。

法人認為，12月進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，推動全球股市頻創新高，有利台股中多走勢。操作上不預設指數高點，持續偏多操作，聚焦半導體、漲價概念股、蘋果供應鏈、汽車、電動車、基礎建設等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。

瑞信證券也最新發布2021年台股策略看好，台灣企業廣泛復甦，加上市場游資充沛，有利大盤攻頂再攻頂，將明年底目標指數上修到萬五；並首選九檔好股，為台積電、聯發科、廣達(2382)、大立光、智邦(2345)、元大金(2885)、中信金(2891)、億豐(8464)、美利達(9914)。

(時報資訊)