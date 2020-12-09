力晶集團旗下晶圓代工廠力積電(6770)今天登錄興櫃交易，早盤股價一度達84元，超越聯電(2303)的盤中49.8元，低於世界(5347)股價今最高的128.5元。

力積電董事長黃崇仁日前表示，隨著5G等運用帶動需求，晶圓代工產能不足，並看好明年景氣，力積電也調漲8吋晶圓代工價格。力積電今日登興櫃，也帶動聯電及世界先進的比價效應。

黃崇仁曾說，將以比價世界先進為努力目標。力積電今天股價表現強勁，一度達84元，較認購價26元大漲2.23倍。世界先進股價最高達128.5元，力積電距離世界先進仍有44.5元的價差。不過，力積電市值一度達2608億元，超越世界先進的2106億元。

力晶於2012年12月因財務危機股票下櫃，在創辦人黃崇仁帶領下，成功轉型晶圓代工廠，並分割重組成力晶科技與力積電，其中，力積電今天登錄興櫃交易，並準備明年上市。

力積電前10月營收377.94億元，已超越去年整年度營收358.97億元，稅後淨利31.94億元，也優於去年虧損26.43億元，前10月每股純益1.03元。

8吋晶圓代工產能自去(2019年)年底開始吃緊，至今仍未看到紓解跡象，甚至越來越緊，世界先進、聯電已相繼證實漲價，並表示訂單將滿到2021年。力積電董事長黃崇仁表示，晶圓代工產能嚴重不足，並持續看好景氣至2022年，力積電也調漲8吋晶圓代工價格。

(時報資訊)