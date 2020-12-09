根據韓國企業評估網站CEO Score統計，儘管今年在新冠病毒大幅肆虐下，韓國主要大企業在研發方面支出不見縮手，前9月年增率還是有2%左右水準。

這項最新企業報告，ㄧ到九月期間內，受訪韓國217家大公司的研發支出項目，總金額為40.2兆韓元約370億美元，比2019年同期還要多增2.03%。但是，韓國這些大企業總銷售額，卻出現年減4.85百分點，為1178.7兆韓元。前述研發支出占收入比例，微增0.23%為3.41%。

居報告首位的，全球第大智慧型手機與記憶晶片製造商三星電子，對研發手筆最大方，高達15.9兆韓元，也是韓國唯一一家研發支出逾10兆的企業。

另外像樂金電子，SK海力士，現代汽車，樂金顯示與起亞汽車等五家公司，各自在其研發支出項目上，也分別花了逾1兆韓元。過去9個月中，上述這六大企業，研發支出占所有大公司研發金額的六成五。

還有，網路巨擘Naver研發支出，佔其銷售額比例最高，為25%，緊隨其後的是大型製藥Hanmi，約佔23.4%，以及和手遊開發商Netmarble的20.6%。

這份統計數據，涵蓋韓國銷售量前500大企業，並已在其財報中宣布研發支出公司。

(時報資訊)