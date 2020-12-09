近期因中國經濟復甦激勵煉鋼需求強勁，促使鐵礦石庫存大幅減少，因此庫存回補需求增加，支撐國際鐵礦石價格走揚，加上國際礦商淡水河谷(Vale)傳出鐵礦石生產目標降低，更加劇市場供不應求的擔憂，進一步拉抬國際鐵礦石連續11日上漲，並守在近5年高點，其中62%鐵礦石近11日累計漲幅超過16%。

周二(8日)最新報價，62%國際鐵礦石價約漲1.36%；65%國際鐵礦石價約漲1.51%；58%國際鐵礦石價約漲1.21%；英國鐵礦石約漲0.97%；美國鐵礦石約漲1.63%。(商品行情網)

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