台大公衛學者陳秀熙今天表示，根據各國研究發現，武漢肺炎無症狀個案的二次傳播力比有症狀個案減少42%，如在台灣等低感染區，造成社區流行的可能性非常低。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天透過線上直播解析COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）國際疫情現況，截至12月6日，全球確診者已超過6700萬人，預計12月13日前就會突破7000萬人。

陳秀熙表示，美國感恩節假期出現大量旅客，造成12月初新增超過100萬名確診者，輝瑞公司已向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請緊急授權使用，預計最快近期1、2週內就能開始施打疫苗，但在疫苗施打前，仍應維持社交距離及戴口罩等政策，並避免假期旅行，以免造成病例數暴增。

歐洲部分，陳秀熙表示，英國和俄羅斯迎來最好的耶誕禮物「疫苗開打」，英國從全國50個機構開打，針對安養院、醫護人員、80歲以上長者優先施打疫苗；俄羅斯則從莫斯科開打，以醫療工作者、教師、社工為優先施打疫苗對象。

陳秀熙指出，日本、韓國疫情持續升溫，日本每天平均新增近2500個案，韓國也將防疫等級提升至1.5級，印度疫情稍受控制，每天平均確診降至低於4萬例，土耳其將無症狀個案納入通報後，單日新增個案竄升至亞洲第二，僅次於印度，政府開始實施宵禁，並宣布提供接種中國疫苗。

對於各界關心無症狀個案是否會造成社區流行，陳秀熙表示，蒐集各國共13篇相關研究，針對2.1萬人調查並追蹤7天以上後，發現無症狀個案平均約占17%（排除症狀前期個案），而無症狀個案的二次傳播力比症狀個案減少42%。

陳秀熙指出，從研究可知無症狀個案傳播力較低，如出現在台灣等低感染區，要造成社區流行的可能性非常低，但若出現在印度、歐洲、美國、南美洲等高感染區，就有可能造成社區流行；若無症狀個案傳播力較低，可能就需要較高的疫苗接種率，才能達到族群集體免疫效益。（編輯：陳政偉）1091209

(中央社)