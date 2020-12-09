謝霆鋒在2012年與張柏芝離婚，沒想到2年後下一段公開戀愛竟上演「世紀大復合」，與大自己11歲的舊愛王菲破鏡重圓，兩人認戀後仍保持低調神祕作風，多年來外界一直相當關注他們的戀情發展，結果卻是分手傳聞不斷，如今更爆出王菲已秘婚，但不是嫁謝霆鋒，而是「火雲邪神」梁小龍的徒弟李威龍，讓人大傻眼。

王菲與謝霆鋒交往近7年，過程中分手傳聞不斷，日前更爆出兩人熬不過「七年之癢」，早就已經分手，而這讓張柏芝成了受益者，正布局著要帶兒子們去找爸爸。

梁小龍祝福徒弟李威龍與王菲新婚快樂。(取材自梁小龍微博)

據《東網on.cc》報導，近來網路上瘋傳一則影片，是武打紅星梁小龍給徒弟李威龍錄製的新婚誌喜影片，說道：「恭喜我的弟子李威龍跟王菲2020年11月21日新婚大好日子」，祝福他們新婚快樂，而影片底下有李威龍的配文，寫道：「真正的愛是讓對方舒服就好，默默的祝福放在心中不打擾！幸福就好」。

因文章底下有標記「王菲」，因此消息瘋傳，更有一說這段姻緣是王菲閨密那英介紹的，兩人是一見鍾情，修成正果結了婚，超展開的婚訊讓人無不吃驚，瘋問「是謝霆鋒那個王菲嗎？」、「娛樂圈太亂了」，也有人懷疑是同名不同人，果真消息遭謝霆鋒經紀人否認，直言實在好假，「不會有人相信」。

(中時新聞網)