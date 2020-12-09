直播主「瞳瞳兒」賈瞳，在網上向另名直播主「冰冰」邱亭雯購買二手名牌包，事後公開指控邱女詐欺，因而挨告。賈女起初否認犯罪，辯稱確實自認受騙，後來改變態度，與檢察官認罪協商，台北地院依加重誹謗判她拘役20日，緩刑2年。

全案源於去年11月，賈女在臉書「二手名牌交易社」向邱女購買約1萬元的LV包，但匯了款後邱女突然失蹤，賈女以為遭到詐騙，跑去派出所備案，並上網發文指控邱女詐騙。邱女得知後認為名譽受損，憤而提告加重誹謗罪。

賈女起初辯稱，她當下真的認為自己被騙，因此跑到派出所備案，警察也告訴她匯款的帳戶曾被檢舉為詐騙帳戶，強調自己沒有誹謗犯意，雖然願意談和解，但家裡很窮，沒有錢賠。

不過，賈女後來在法官勸說下改變態度，與檢方認罪協商，並同意不再對此事發表意見，因此，雖然賈女最後未與邱女達成和解，法官仍予以緩刑。由於是認罪協商，本件不得上訴。

在IG上擁有14.7萬追蹤者的賈女，星座巨蟹座，身高163公分，骨感身材的她，卻擁有一對傲人的D奶，除擔任17直播主，也是小有名氣的模特兒，曾拍攝過平面寫真；邱女則是UP直播主，臉書粉絲團也有3萬多人追蹤。

(中時 )