動物園「動物行為學院」試營運 演員耍賴、凸槌超好笑

「動物行為學院」即將於明年農曆春節過後正式開張。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園「動物行為學院」，即將在明年農曆春節過後正式開張，目前每周三的上午11點只要天氣好，保育員就會和演出的動物在學院裡「彩排」，民眾可以在試營運期間，來扮演「觀眾」，幫助動物「演員」習慣大場面，這也是動物減敏訓練的必要過程，只是排練期間「演員」如有耍賴、凸槌等脫稿演出，還請民眾給予掌聲，持續為「動物親善大使」加油打氣。

許多民眾看到保育員在活動場裡，和動物的互動，總是忍不住發出「好羨慕！」的嘆息，台北市立動物園特別規畫了「動物行為學院」的保育教育活動，未來只要參與「動物移動的秘密」課程，神秘的「動物親善大使」將有機會出現在觀眾身邊。

園方指出，透過沉浸式課程安排，民眾可以更加了解動物行為所代表的意義，也可從保育員和動物的互動中，學習尊重生命的態度。

園方表示，參與「動物行為學院」演出的「動物親善大使」，都是長期居住在兒童動物區的房客，預計將有「佛州王蛇」、「母雞」、「狐獴」、「北美浣熊」等可愛動物，動物平時就和保育員建立了良好的信任關係和默契，因此雖然不會看劇本，但可以跟著保育員的指令走位，完成指定動作。

保育員說，只是動物們偶爾會想偷懶或耍賴，不按牌理出牌的脫稿演出，真的又好氣又好笑。保育員觀察，動物不喜歡下雨天，只要看到場地濕濕的或有積水，就想宅在家裡不想出門，彩排時若遇到雨天，動物總是故意一起凸槌或裝傻。

園方說，像是怕冷的佛州王蛇直接「No Show」，讓保育員對著空氣唱獨角戲；狐獴出場時，故意來個「綜藝摔」博取同情；葵花鳳頭鸚鵡不想弄濕羽毛，假裝聽不懂保育員下的指令；羊駝不理會正在下階梯的保育員，自顧自地往輕鬆好走的坡道前進，種種無厘頭的行徑，也常逗得現場觀眾哄堂大笑。

園方公告，即日起，只要是好天氣的周三上午11點，「動物行為學院」都會有「動物移動的秘密」課程排演，歡迎有興趣的民眾提前來一探究竟，為「動物親善大使」加油打氣。

(中時 )