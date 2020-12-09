美元指數趨疲下，人民幣兌美元離岸價9日繼續彈升，早盤一度升破6.5元整數大關，日內升值近150個基點，續創2018年6月以來新高。截至11點45分，離岸價略有回跌，報6.5052元。

新浪財經報導，中國人民銀行調查統計司前司長盛松成7日在鳳凰網財經峰會上表示，從2020年5月末開始，人民幣就走上了一條波動上漲的道路，而過去半個多月已基本在6.5元區間震盪。市場對人民幣升值有各種解釋：經濟基本面恢復、際收支順差擴大、全球博弈局勢、美元指數走勢。有人認為人民幣匯率進入了「升值週期」，也有人說利多出盡。在「升值週期」的背景下，從10月份開始學界已經開始探討對中國經濟的影響。

盛松成認為，用經濟週期的定義來界定匯率表現，是不恰當的。盛松成判斷，人民幣在長期、甚至中長期，是升值趨勢。他稱，人民幣國際化實際上是讓人民幣成為強勢貨幣。

人民幣短期升值趨勢對於中國經濟的影響有弊有利。盛松成說到，升值對於出口是不利的，對進口是有利的，這是最表面的現象，還有更深層次的問題；人民幣升值背景下，應該減少淨出口對GDP增長的貢獻率的占比。

(工商 )