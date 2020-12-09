日本防衛大臣岸信夫今天表示，將開發距外飛彈，未來將可從敵方射程範圍外進行攻擊；對於陸基神盾替代方案，將新造2艘神盾艦替代。

日本政府6月決定放棄部署「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統，防衛省傾向把雷達及飛彈發射裝置都放在海基的「海上方案」。

日本產經新聞報導，岸信夫上午在執政黨自民黨的國防部會與安全保障調查會的聯合會議上表示，「陸基神盾」飛彈防禦系統的替代方案，採取新造2艘神盾艦的方案。

另外，岸信夫表示，將針對陸上自衛隊的12式地對艦飛彈進行研發，大幅延伸射程距離，開發能進行遠距攻擊的「距外飛彈」（stand-off missile）。

這兩項方針已獲執政黨同意，將在本月內的內閣會議上正式定案。

讀賣新聞報導，防衛省規劃改良12式地對艦飛彈成為距外飛彈，射程從100多公里延伸到數百公里，將可從艦艇與飛機上發射，直接攻擊敵方飛彈基地。

防衛省在2021年度預算中編列335億日圓（約新台幣92億元）的相關開發費用，目標是在5年內完成開發。

(中央社)