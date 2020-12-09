近2天長榮海運(2603)股價由7日收盤價24.25元持續走高，1位股民robertshih在昨PTT秀出自己持有9000張和股票期貨1332口，昨(8日)漲停已賺3000萬，被封「航海王」。今早長榮海運曾上攻28.9元，即使漲幅收斂，最新股價也在27.8元以上，換算2天來robertshih已賺超過5000萬，相當於可買頂級名車之一賓利(Bentley)5輛明年新車款。

歐美感恩節、聖誕節等假期帶動購物需求，全球海運訂單爆滿，一櫃難求，運價也持續飆高。長榮海運股價在觸及今日高點後下滑，至中午12時11分暫報28.25元，漲1.6元或6%。

東亞-美國航線是這波海運熱點，有大陸業者即使被美國開罰也搶著調貨櫃回國，有業者指出，過去沒被訂走的空櫃會優先提供給運價好的區域，合情合理，但現在大陸業者甚至拒絕從美國載貨出海，直接付罰款調貨櫃回國再運貨往美國，可見業務量熱度。而東亞－美國線又排擠其他航線，造成海運市場已變成業者喊價的賣方市場。

robertshih引用宏遠證券報告，稱SCFI運價指數Q2平均為895，Q3平均為1182，而長榮兩季的EPS分別為0.66元和1.7元。Q4的SCFI指數目前已經上看2129，全季平均預估不會低於1700。robertshih說，「EPS會到哪我已不知該怎麼算，反正一定遠不止前文估計的與Q3持平的1.7元」、「運價照現在這種價格持續到年底的話，Q4單季+3元其實也不會太意外」。

(中時新聞網)