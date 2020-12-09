星展銀行舉辦2021年第一季經濟展望記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，星展集團對台灣2020年全年GDP成長預估為1.8%；並樂觀預估2021年GDP成長為4.2%。今年受到疫情衝擊的航空和觀光產業，星展銀認為該等產業在明年仍不是太樂觀，除非各國的邊境開放更為明朗，所以航空和觀光產業要到2022才會看到回升的趨勢。至於在貨幣上，2021年美元仍持續偏弱，財富不均會持續加劇，中美貿易可能出現新變局，但兩大國的科技競爭態勢不會改變。明年台灣經濟復甦從「V型」轉為「開根號（square root）」復甦，也就是，經濟快速反彈後，持續成長但增速放緩並將為平均。

馬鐵英表示，由於台灣政府及時有效地掌控疫情，且科技產業表現強健，星展集團預測台灣將與中國大陸和越南，成為2020年GDP維持正成長的三個亞洲主要經濟體。

2021年亞洲經濟表現將優於其他區域，主要受惠於有利的貿易循環、強大的外匯存底與儲蓄優勢，以及中國加速成長的推動，星展集團認為，2021年亞洲經濟表現將優於其他區域。

就產業別，全球對雲端科技、數據中心及5G產業的需求提升；台灣具備完整的半導體供應鏈，且是全球最大的晶圓代工與封測基地，可望搭上這波科技浪潮、搶得先機。

(時報資訊)