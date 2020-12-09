新冠疫情讓國民健康意識抬頭，在國內疫情緩和的情況下，民眾紛紛回歸運動中心、健身房，建立固定運動的習慣，藉以提升自身免疫力。永慶房屋根據內政部實價登錄資料，觀察2020年1-9月雙北市國民運動中心周邊700公尺行情，台北市分別由「中山運動中心」、「松山運動中心」、「萬華運動中心」、「大同運動中心」及「北投運動中心」拿下交易量前五名。其中，「中山運動中心」以403件居冠，住宅均價落在64.1萬元。

謝志傑表示，「中山運動中心」是台北市首座啟用的運動中心，館內設有游泳池、健身房、球場及各式運動教室，完善的運動設施受到民眾青睞。且因其坐落在捷運雙連站及中山站之間，具便捷的交通性，加上鄰近新光三越百貨與南西商圈，周邊生活機能佳，讓交易維持一定熱絡程度。

排名第二的為「松山運動中心」，周邊交易量206件。謝志傑指出，松山運動中心前身為聽障奧運的比賽場地，最大特點是具有一座符合國際標準的深水游泳池以及比賽用正式跳台，還有開設跳水、滑水、獨木舟等訓練課程，吸引不少喜愛游泳民眾的目光。鄰近捷運小巨蛋站及雙捷運南京復興站，還有敦化國中小明星學區、台北小巨蛋、微風百貨及台安醫院聚集，優秀的生活機能，讓周邊房地交易始終維持一定水準的價量，加上今年成交多筆高單價住宅，如：阿曼生活、青木淳、敦化雅極等，推升住宅價格來到80.1萬元。

而在北市運動宅中，價格最親民的則是「北投運動中心」，住宅價格為49.9萬元。謝志傑說明，「北投運動中心」具有攀岩場，且是北市唯一擁有室內跑道的運動中心。周邊環境清境，為純住宅區，交易商品多為公寓產品，屋齡約在40年左右，因近捷運唭哩岸站、石牌站，且擁有石牌國中、國小明星學區，區域交通機能、生活機能便利，加上相對親民的4字頭，讓民眾較易入手。

(時報資訊)