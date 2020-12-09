為了讓蛇能在冬天睡好覺，特斯拉在德國興建中的工廠不得不停工。

德國法院已經通知和要求特斯拉，暫停該工廠預定廠區的森林清理工作；環保人士抗議，砍伐樹木將危害到冬眠中的蛇。

特斯拉在去年下旬宣布建立歐洲第一家超級工廠，地點選在柏林近郊的Gruenheide市，預計該工廠將在2021年7月開始運轉，製造Model Y休旅車。

在德國設廠，可以讓特斯拉打上德國製造的招牌，但也要遵守地方政府的規則。特斯拉開工是否能獲得地方當局有條件地批准，而地方環保單位又有義務諮詢環保團體和社區意見。

特斯拉一直面臨著環境審查，在這個注重細節的國家，審查過程相當費時。

環保團體NABU認為森林清理工作將危害到正在冬眠的一種奧地利蛇；地方當局也正在審視NABU的說法。

今年十月初，特斯拉空出三天時間，傾聽地方人士和對工廠的批評，而諮詢過程卻延續了八天，收到414項抱怨。地方人士擔心超級工廠將占用當地水資源；特斯拉隨後保證，將水消耗量從330萬立方公尺降到140萬立方公尺。

(時報資訊)