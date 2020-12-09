根據約翰·霍普金斯大學提供的數據，美國平均每日都有超過20萬人確診感染新冠狀病毒，僅過了4天就增加100萬人確診，目前全國累計確診數已經突破1500萬大關。

根據約翰·霍普金斯大學公布的數據，美國新冠肺炎累計確診數超過1501萬人，自疫情爆發以來，已經有超過28萬4,887人染疫死亡。

美國最高層級傳染病專家佛奇博士（Anthony Fauci）周一提出警告表示，美國可能在12月10日光明節（Hanukkah）與12月25日聖誕節之間，出現與感恩節有關的確診與住院激增的情況。

佛奇表示，隨著聖誕節臨近，美國尚未見到新冠肺炎疫情最嚴重的情況，這是在感恩節假期大量出遊與聚會所導致的結果。他表示：「我們將面臨非常艱難的時期」。

繼英國率先開始施打輝瑞的新冠肺炎疫苖後，美國食品藥品監督管理局（FDA）周二公布文件，初步確認輝瑞與BioNTech合作研發的新冠疫苗安全且有效。FDA疫苖顧問委員會將於周四開會決定輝瑞疫苗的緊急使用申請，輝瑞執行長Albert Bourla對此表示，有信心獲得批准。

儘管疫苖的發展連連告捷，但白宮新冠疫情特別工作組在其每周報告中仍然警告，直到明年春末，新冠疫苗「不會大幅減少」病毒傳播，以及染疫的住院與死亡數。

不過，佛奇在接受《華爾街日報》訪問時表示，當疫苖開始大規模施打後，如果明年春季的接種人數夠多，美國的疫情可能在2021年下半年獲得控制。他表示，為了達到「群體免疫的保護傘」，美國必須約有75%或更多的人口接種疫苖。

稍早前高盛宣布上修美國今年第四季與2021年的經濟成長預測。高盛表示，新冠肺炎疫情並未對美國所有產業都造成重大衝擊，僅服務業等對疫情最敏感的產業受創較深，因此將美國第四季國內生產毛額（GDP）成長預測從3.2%上修至5%。而隨著疫苖開始施打，美國明年經濟前景樂觀，高盛將美國2021年全年成長預測從3.5%上修至5.3%，創下1984年以來最強勁的增長。

(時報資訊)