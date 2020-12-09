兩岸曾瀕臨開戰 張榮恭爆料：美國原要大規模撤僑

近來兩岸關係緊張，陸軍機幾乎天天侵犯我國防空識別區，造成民眾緊張；但過去也曾有過相同緊張時刻。前國民黨大陸事務部主任張榮恭受訪時「爆料」，李登輝任總統時期因兩國論造成兩岸一度瀕臨開戰，甚至美國都已著手要準備大規模撤僑。

張榮恭接受資深媒體人王淺秋的廣播節目訪問，身為李登輝總統時代兩岸重要幕僚的他，回憶當時李登輝提出「兩國論」後，大陸方面的動作非常大，舉行在1949年後最大規模的軍事演習，動員超過10萬人、使用許多新式武器，已經規劃好要拿下台灣周圍較小的外島，幾乎是做好要讓台灣流血的打算！

當時台灣的狀況相當危急，連美國都難以著力，已經向我國有關單位表達撤規劃，撤離規模是我方當初估算的5倍；張榮恭坦言，如果現在出現美國撤僑的相關訊息，將對台灣的股市以及經濟造成難以想像的衝擊。

如今民進黨頻頻挑釁對岸、抹紅在野黨的行為，讓張榮恭充似曾相似的「既視感」。他回憶表示，當年時任國民黨主席的連戰赴陸，展開「連胡會」前，前總統陳水扁曾主動聯繫連戰，對連戰登陸表達祝福。張榮恭認為，執政者本應有這種風度，但如今只要在野黨說出任何希望與對岸交流的提議，都會被民進黨政府打為舔共、賣台，使得台灣的前途毫無選擇。

「台獨就是戰爭」，張榮恭強調，這是大陸方不可妥協的底線，而如今的台獨論者卻沒有清楚告訴支持者，要準備打一場獨立戰爭，因為「在和平中獨立」是不可能的！

而據資料顯示，台海過去最大危機，是1995-1996年間發生，解放軍2階段7場大規模演習共對台發射10枚彈道導彈，引來美軍航母戰群鬥進入台海。從大陸領導人與美方當時決策者事後回憶記錄看來，該危機更首次讓平靜38年的台海再次出現戰爭危機。危機的起因是李登輝訪美觸及到大陸敏感的「國家」問題。

(中時新聞網)