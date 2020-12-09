台中王姓職業軍人分發南部從軍，母親獨居清水老家，日前跌倒受傷無人照料。當地員警訪查得知老婦家徒四壁，即與熱心電器行老闆陸續載送電器用品至老婦家，另里長也協助汰換配置電線。王姓軍人保家衛國無後顧之憂，昨晚在臉書地方社團發文說「有大家在維護我的家庭，我會更堅強，更努力堅守自己崗位。」數千網友感動按讚肯定。

王男昨晚在臉書清水小鎮發文說，他小學3年級時父親因肝癌去世，母親獨自扶養他和姊姊，為了減輕母親負擔，他選擇念軍校，讓自己以後有穩定的工作，不要讓母親擔心，也可照顧家庭。

他說，母親今年5月在家中跌倒後到醫院開刀，5月、9月兩度住院，復原速度很慢，可能有糖尿病再加上年紀稍長，至今仍需倚靠拐杖代步，經評估無法開立低收入戶及殘障手冊，他說姊姊嫁到嘉義，生活也出現問題，無法就近照顧媽媽；他部隊單位在嘉義，只能在放假時回家照顧媽媽。

軍人表示，他家境不好，家中許多物品只能慢慢購買，他最近和母親通電話才知，三田派出所警員黃中隆，常到家中關心狀況，家裡的電熱水器、冰箱、電鍋、微波爐，都是當地聲寶電器行老闆周明溪免費提供。

里長黃仁成也請人到家裡重新拉電線，附近鄰居提供他母親飲食，他真的非常感謝大家的幫助，天氣已變冷，他說如果沒有周明溪老闆提供的熱水器，真擔心母親不知要如何洗澡，才知道自己的不細心。

警方表示，三田派出所警員黃中隆擔服警勤區訪查時，發現獨居婦人行動不便，家境不好，想找民間慈善單位幫忙，有天和電器行老闆周明溪聊天提起此事，對方說要到王家看看，查看後開始捐助電器品，眾人善心陸續湧入。另外網友紛紛留言為他和母親加油，也有人說「好孩子，好鄉親，都令人感動」。

(中時 )