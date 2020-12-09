大陸女星黃聖依2004年以周星馳電影《功夫》，飾演啞女「阿芳」一炮而紅，不過黃聖依近日卻遭指控，收了10萬人民幣（約新台幣44萬）直播，但最後卻只賣出5個杯子，黃聖依還遭指直播當天遲到、不敬業，面對指控，黃聖依稍早也發聲明回應。

近年直播賣貨很夯，不少藝人都加入直播叫賣行列，但黃聖依卻被直播代營運平台高層爆料，砸了10萬人民幣（約新台幣44萬）請黃聖依直播，但最後卻只賣出5個杯子，銷售額僅695元人民幣（約新台幣3058元），黃聖依還遭指直播當天遲到1小時，工作態度傲慢，不願意接觸產品、沒介紹，要賣的紅酒也只是聞了一下。

黃聖依聲明全文。（圖／取材自黃聖依工作室微博）

面對指控，黃聖依工作室稍早發聲明駁斥，表示合約協議黃聖依出場不超過80分鐘，不過實際完成直播時間長80分鐘，黃聖依按照主辦方的時間上台和退出直播「未有任何遲到和提前退場行為」。

聲明指出，黃聖依沒有參加保濕杯產品的銷售「未收取任何商家的坑位費，則也根本不存在保底退款一事」，表示黃聖依全程都按照流程走且敬業完成直播工作，呼籲外界不要再傳謠言，強調已對黃聖依構成嚴重的人格貶損。

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(中時新聞網)