游迺文與妻子過著類上流社會的豪奢生活，還曾在臉書放上參加遊艇趴照片。（翻攝游迺文臉書）

前勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文，涉嫌接受業者招待，運用勞動基金狂炒特定股票，遭羈押禁見。而游早被勞動部列為高風險控管人物，遭檢舉高達5次，這次是第6次被檢舉，才終於被偵辦。據悉，游迺文對外宣稱「我是阿扁提拔的人」，身為公務員卻與妻子過著宛如上流社會的生活，還在臉書曬穿爆乳裝參加遊艇趴的照片。

游迺文涉接受高額餐飲招待，指示代操券商拉抬特定股票，台灣高等法院認為他涉犯違背職務收賄等罪，有串供之虞，8日裁定羈押禁見確定。

勞動部長許銘春上週在立法院衛環委員會證實，涉案的游迺文因在2015年至2019年間曾被多5次匿名檢舉，2016年起被勞動部政風處列為高風險控管名單。甚至2017年曾要被調職，卻被當時當時基金局長蔡豐清「主動」撤回公文。

背後是什麼樣的靠山跟力量？竟讓游迺文可以隻手遮天、無法無天？據《鏡週刊》報導，游對外宣稱「我是阿扁提拔的人」，以此當護身符，據檢廉調查，游迺文月薪僅10多萬元，但從2012年9月開始至今年9月，每月信用卡消費竟多達15萬至20多萬元，且陸續有900多萬元不明存款存入帳戶。

游迺文與妻子過著優渥的生活，還將2人參加遊艇趴的照片放上臉書，只見游妻穿著低胸洋裝，靠在丈夫臂膀，兩人表情一臉滿足。知情人士指出，游氏夫妻買名牌、精品、吃大餐，花錢毫不手軟。

(中時新聞網)