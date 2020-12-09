軍備局大樹廠區閃燃釀3傷 高市勞檢處勒令停工 12:262020/12/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軍備局大樹廠區閃燃釀3傷，高市勞檢處勒令停工。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軍備局所屬中山科學研究院大樹廠區今天驚傳閃燃，疑為廠區進行高爆炸性資材製程發生意外，高市府勞工局勞檢處派員進廠區檢查並要求停工。 高市府勞檢處指出，並不了解大樹北營區廠區的製作內容，初步疑因有高爆炸性的鋁粉等製材於製程中發生閃燃，已知3人送醫。 據了解，3名傷者為1名員工及2名軍方人員，分別受有60%至85%燒燙傷，緊急送往義大醫院、高雄榮總及海軍醫院。（編輯：謝雅竹）1091209 軍備局205廠高雄大樹廠區火藥閃燃 3人嚴重灼傷送醫 新北使用進口豬需公開檢驗報告 違規開罰10萬 (中央社) #廠區 #勞檢處 #大樹 #醫院 #市府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鐵路有問題邊坡 交部促升級警示 04:102020/12/09 生活新聞 瀕危珍稀東方白鸛太瘦軟腳 新北動保處急救援 13:092020/12/09 生活 移工染疫連環爆 侯友宜籲中央檢疫期滿移工應增7天自主管理 11:442020/12/09 政治 鴻海證實美洲廠區遭駭客攻擊 15:292020/12/08 財經 洗碗工殺學霸妻手法出爐 潑酸毀容爆頭斷指 08:592020/12/09 社會 新北市明年實施「低風險工地認證」 擴大推動至民間工程 13:072020/12/08 生活 時隔300天 又見大陸移入個案 浙江台商居檢12天確診 不排除本土感染 04:102020/12/09 焦點要聞 塭仔圳重劃第二區工程招標說明會 14:052020/12/08 區域情報-新北 陸增15例確診 多地現凍品陽性 04:092020/12/08 話題觀察 新北2021年起將推「低風險工地認證」至民間 17:492020/12/08 區域情報-新北 雞舍鄰近社區 東山居民怒吼 04:102020/12/09 地方新聞 社會熱門新聞 青山宮遶境活春宮爆熱議 赤裸男女身分恐曝光 - 社會 雲林出現「愛滋應召毒玫瑰」 半年內尋芳客恐中鏢 - 社會 「阿扁的人」用勞動基金狂炒股 擁爆乳人妻爽玩寄身上流 - 社會 彰化女童遭囚12年皮包骨僅30公斤 「狠母」吐囚女悲傷原因 - 社會 超商買3杯55元咖啡卻花275元？ 消保官揭內幕店員恐吃牢飯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。