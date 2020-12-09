軍備局所屬中山科學研究院大樹廠區今天驚傳閃燃，疑為廠區進行高爆炸性資材製程發生意外，高市府勞工局勞檢處派員進廠區檢查並要求停工。

高市府勞檢處指出，並不了解大樹北營區廠區的製作內容，初步疑因有高爆炸性的鋁粉等製材於製程中發生閃燃，已知3人送醫。

據了解，3名傷者為1名員工及2名軍方人員，分別受有60%至85%燒燙傷，緊急送往義大醫院、高雄榮總及海軍醫院。（編輯：謝雅竹）1091209

(中央社)