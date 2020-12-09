台北市明倫社宅三房型租金高達4萬500元引發爭議，北市都發局解釋，是針對不同收入收取不同租金，只有平均月薪13萬的民眾，才需負擔4萬元房租。不過有網友好奇提問「如果月收入13萬元，你會選擇租一個月四萬的房子還是直接買房？」

台北市都發局指出，社宅租金是以市價的85折計算，並根據「分期租金補貼」，針對不同收入者收取不同租金；北市社宅招租網資料顯示，平均月薪13萬民眾，才需負擔4萬元房租。

有網友在PTT以「如果你家月入13萬，你會租房子還是買房子」為題發文指出，他蠻好奇如果自己跟老婆月收入可以達到13萬元，你會選擇租一個月4萬的房子，還是直接買房？想請達到這個收入鄉民回答。

貼文一出引起網友熱議，紛紛回應「13萬在台北市能買幾坪？真的不用想」、「在台北買不起」、「月收13萬租得起市面上99%的房，根本無須政府協助」。有內行網友分析，一定要買北市門牌的話，只有社子有機會，不如把錢拿去買新北、新竹或台中的房子比較實際；也有人說去中永和找租金2萬5的房子，而不是住虛有其名的社會住宅；還有人建議，還是租房子，再把多的錢拿來投資理財比較實在。

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(中時新聞網)