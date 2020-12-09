環球科大設幼兒園今年為雲林家扶兒童募集888份心願耶誕禮圓滿達成。（周麗蘭攝）

環球科大設幼兒園今年為雲林家扶兒童募集888份心願耶誕禮圓滿達成，今（9日）捐贈給雲林家扶中心，並由該校幼兒保育系學生接龍把大大小小禮物送上校車，載往雲林家扶。

環球科大董事長許淑敏、校長沈健華、執行長韋明淑、園長何采樺代表捐贈888份按照小朋友心願準備的耶誕禮物，雲林家扶主委陳燦勳、主任廖志文代表接受。

環球科大董事長許淑敏、校長沈健華、執行長韋明淑、園長何采樺代表捐贈888份按照小朋友心願準備的耶誕禮物，雲林家扶主委陳燦勳、主任廖志文代表接受。（周麗蘭攝）

環球科技大學附設幼兒園多年來為雲林、屏東、台東、澎湖家扶小朋友募2000份耶誕禮物，今年因疫情衝擊，募捐較不易，改為雲林家扶兒童而募888份，11月16日起開放民眾認捐小朋友的心願，今年是第15年。

888份耶誕禮物日前順利達標，認捐者包括國民黨雲林縣黨部許宇甄、台塑六輕麥寮管理部協理蔡建樑、雲林縣府特教科同仁、台中市醫師夫人聯誼會長徐翊津、佬披薩餐館、詮勝公司、昱場公司等熱心公司與個人。

雲林家扶陳燦勳主委感謝環球心願樹陪伴家扶兒溫馨過耶誕，讓孩子們更積極樂觀的生活的困境。

環球幼兒園執行長韋明淑執行長表示，受到疫情考驗，許多行業出現經濟危機，仍有相當多的社會善心人士保持幫家扶小朋友圓夢的熱情，眾人的心力讓環球耶誕心願樹嶄露璀璨光芒，讓愛心繼續流傳。

(中時 )