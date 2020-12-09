經濟部長王美花今主持旱災中央應變中心工作會報。（王揚傑攝）

經濟部長王美花今（9）日上午主持「旱災中央災害應變中心第四次工作會報」，會前接受媒體訪問時對目前水情表示，最近幾天有下雨，但集中在桃園以北，石門雖然有下雨，進水量還要觀察，桃園以南相對還是很少，上次會議已針對嘉南宣布停灌，至於台中、桃竹苗部分，因為還有時程，同時要看最近天氣的狀況，所以會在兩周後下次會議決定。

對於要求工業用水節省到7％，王美花說，旱災中央災害應變中心成立以後，對工業區、科學園區及加工出口區大力要求節水，目前都有做到5％到7％的節水，會繼續朝7％的節水前進。另針對每日用水量在1000噸約246家的用水大戶，會加強輔導確實做到節水措施。

媒體詢問，拜登政府傾向先處理美國內政，對「台美經濟繁榮夥伴對話」平台有無影響？王美花表示，這個平台底下有7個工作小組，成立這個平台是從經濟角度來談台美合作，不管從戰略性、經濟面都是一個非常好的平台。就她了解，這7個工作小組各幕僚單位都會去討論下次要討論的議題、時程等，各自展開相關的規畫，機制面的一個平台，廣泛討論台美如何促進相關的合作。

(中時 )