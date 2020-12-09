總統蔡英文今年８月底突襲式宣布明年將開放含萊克多巴胺豬肉進口，引發社會嘩然，但日前美國總統當選人拜登日前表示，暫時不會簽新的貿易協定，經濟部長王美花受訪時表示，「要將心比心，可理解拜登想先解決國內問題」，對此，消基會董事長黃怡騰說，希望政府能對民眾將心比心。

消基會今天舉行「2020食品安心消費守門員-食品安心消費論壇」。

黃怡騰指出，進口含萊克多巴胺豬肉仍讓民眾不安、業者也抗拒，導致消基會發起的連署至今已有18萬人次，希望讓政府知道還有很多可以做的事情，包括是否可以從美國源頭去宣導、不要在餵養時添加，讓他可以成為台灣歡迎的產品，從源頭去除不安。

至於王美花提及的「要將心比心」，黃怡騰說，希望政府能對民眾將心比心。

「標示造成很多商家困擾」，出席該論壇的義美總經理高志明受訪時指出，尤其綜合性豬肉製品要逐項去標對攤商、中小型業者困擾外，標示是否正確消費者也無從查起，應從萊劑不得檢出做起，不要造成各界困擾。

(中時 )