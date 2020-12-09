蔡壁如打臉營建署社宅免稅年限 批總統拖延住宅政策對不起年輕人

民眾黨立委蔡壁如今提出社宅三關鍵，並批評蔡英文總統拖延住宅政策，對不起年輕人。（林縉明攝）

台北市明倫社會住宅月租金逾4萬元引發議論，內政部營建署昨發布新聞稿指出，市場平均租金8折以下，是中央與多數市縣的基本原則，且公有土地與建物不用繳地價稅、房屋稅，不該視為社宅成本之一。民眾黨立委蔡壁如今打臉營建署說法，蔡壁如說，依據住宅法規定，內政部應公布「負擔基準及補貼金額計算方式」，拖了2年都還沒公佈；此外，社宅因出租給特定人用，不是公用，地價稅、房屋稅減免僅5＋5年，主張研擬社宅營運55年全部免稅。

明倫社宅租金風波，讓社宅成本及租金制定方式受到討論，營建署昨表示，住宅法及內政部興辦社會住宅出租辦法明文規定，社會住宅租金收費基準應衡酌承租者所得狀況、負擔能力等合理訂定，市場平均租金8折以下是中央與多數市縣的基本原則，並以非自償補助及社會住宅融資平台等協助，讓社會住宅實質照顧更能契合弱勢族群居住需求。

不過，蔡壁如今於東明公宅舉行記者會提出質疑，依據《住宅法》第11條規定，內政部應公布「負擔基準及補貼金額計算方式」，法定期限的2018年12月23日至今已拖延快要兩年。蔡壁如認為，內政部有責任依第25條訂定社會住宅租金和分級收費基準，不能都推給地方政府。

蔡壁如批評，蔡英文總統在2016年提出「住宅三箭」，其實方向正確，但實價登錄2.0和囤房稅相關修法卻一直拖延，民進黨用居住正義拿很多年輕人的票，但這五年政府所做的，對不起年輕人。

蔡壁如提出「社會住宅三大關鍵」，除公布「負擔基準及補貼金額計算方式」，開源的部分，依《房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法》規定，用於住宅政策（包括補助地方興建社宅），但新制實施5年來，共挹注長照基金約137億元，卻從未用於社會住宅，建議將房地合一稅依法注入住宅基金。

節流部分，因地價稅及營業稅約占社宅總成本的三成，因社宅是公有出租給特定人用，不是公用，僅適用住宅法第22條訂定5＋5年免稅的條文，希望研擬在55年營運期間全部免稅。

(中時 )