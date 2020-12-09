鄭明典在臉書PO出一張雨量圖，指出雨已經下到彰化了！「歡迎！雖然木柵真的太溼了」。(翻攝自鄭明典臉書)

受到東北季風及南方雲系影響，今天連南部都有機會下雨，氣象局長鄭明典在臉書PO出一張雨量圖，表示雨已經下到彰化了！「歡迎！雖然木柵真的太溼了」，讓中南部網友紛紛祈禱雨再多下一點，北部網友卻崩潰哀號「已經快發霉……」、「雨都下到生青苔了」。

鄭明典在臉書表示，今天6點時雨區已經擴大到彰化，讓他很開心大喊「歡迎！」同時也嘆氣木柵雨下不停，真得太溼了！讓網友們感同身受，紛紛留言「臺北快淹水了，一直下」、「木柵下雨都下到生青苔了」、「我已經忘記太陽公公長什麼樣子….」、「木柵好濕好濕啊啊啊，崩潰」、「你們這些喊濕的...有想過宜蘭的感受嗎？」。

而中南部朋友們則超開心「台中缺水缺爆了」、「嘉義雲林也下了」、「家住彰化，真的天降甘露，謝天謝地」、「桃園雨沒停過快把石門裝滿」、「歡迎來中部，照單全收，再下多一點！大雨久違了」、「台南高雄無望……真希望有雨能洗淨空氣，昨晚在家連鼻孔都在痛」。

據氣象局資料顯示，截至11點30分，雨區已經擴大至雲林地區，其中北北基、宜蘭、桃園、苗栗山區、台中雨下最多，預計這波雨勢會下到明天(10日)白天就會趨緩，但中南部山區明、後天(10、11日)仍有局部短暫雨。北部則一直到下周五(18日)都在下雨。

圖為今天0點到11點30分的全台累積雨量，雨已經下到雲林了。(翻攝自 氣象局)

(中時新聞網)